В Джизакской области мужчина из ревности избил палкой и задушил свою жену

Тело женщины нашли в родительском доме, куда она ушла после очередной ссоры с мужем. До этого женщина успела получить охранный ордер, чтобы оградиться от действий супруга, сообщается в репортаже Millar.
Мужчина периодически устраивал скандалы. Его не устраивало, как женщина убиралась, он также ревновал ее из-за наличия профилей в социальных сетях.
В роковой день он нанес своей жене несколько ударов палкой по голове, после чего задушил. Все это происходило на глазах у их общего малолетнего сына.
По данному факту возбуждено дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Областная прокуратура проводит следственные действия.