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В Джизакской области мужчина из ревности избил палкой и задушил свою жену

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области мужчина избил свою 25-летнюю жену палкой, а потом задушил до смерти. У женщины был охранный ордер, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Тело женщины нашли в родительском доме, куда она ушла после очередной ссоры с мужем. До этого женщина успела получить охранный ордер, чтобы оградиться от действий супруга, сообщается в репортаже Millar.

Мужчина периодически устраивал скандалы. Его не устраивало, как женщина убиралась, он также ревновал ее из-за наличия профилей в социальных сетях.

В роковой день он нанес своей жене несколько ударов палкой по голове, после чего задушил. Все это происходило на глазах у их общего малолетнего сына.

По данному факту возбуждено дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Областная прокуратура проводит следственные действия.