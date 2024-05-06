«Все очень волнуются»: Актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Майоров попал в жесткое ДТП в Петербурге

Актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» 44-летний Александр Майоров попал в ДТП в Петербурге вечером 5 мая. По предварительным данным, его сбила машина. Он остался жив, но получил травмы. Сейчас он находится в больнице. Об этом рассказала его коллега Лия Рольбина.
— Я понимаю, что все волнуются. Очень много звонков поступает. Но надо понимать, что нам сейчас нужно решать ряд вопросов, и сейчас самое главное — это здоровье. Саша сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Все необходимые врачебные мероприятия проводятся, — рассказала она на странице актера в соцсети «ВКонтакте».
Подробности ДТП Лия Рольбина не привела. Однако, как сообщил источник SPB.KP.RU, по одной из версий, Майоров мог выйти на проезжую часть. На данный момент правоохранители проводят проверку.
Добавим, что у актера довольно богатая фильмография. Помимо указанных сериалов, он также снимался в таких лентах, как «Смерш. Новое», «Крепкие орешки», «Прогулки со смертью», «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и многих других. Также Александр Майоров является актером театров «Приют комедианта» и «На Литейном».