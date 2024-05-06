«Все очень волнуются»: Актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Майоров попал в жесткое ДТП в Петербурге

— Я понимаю, что все волнуются. Очень много звонков поступает. Но надо понимать, что нам сейчас нужно решать ряд вопросов, и сейчас самое главное — это здоровье. Саша сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Все необходимые врачебные мероприятия проводятся, — рассказала она на странице актера в соцсети «ВКонтакте».