«Оказалось, что он знает о нашей беде»: Родители пропавшей в Дагестане студентки из Ростова обратились к известному спортсмену

Многодетные родители Диана и Николай Цомартовы уже три месяца живут в постоянном стрессе. Все это время они не могут найти старшую дочь. Еще зимой 22-летняя девушка пропала на соревнованиях в Дагестане.
ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ.
10 февраля студентка Анна Цомартова участвовала в турнире по тайскому боксу в Каспийске. После выхода на ринг девушка отправилась прогуляться по берегу моря. С тех пор ее никто не видел.
Анна попала в объектив камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, через два часа прогулки она оказалась на территории ведомственного санатория. Ростовчанка пробралась сюда через дыру в ветхом заборе.
Какое-то время девушка была на пляже здравницы одна: смотрела на воду, дышала воздухом. Так она провела не менее получаса. Что было дальше — загадка: с наступлением темноты силуэт Ани на записи теряется.
МОГЛА СТАТЬ СВИДЕТЕЛЬНИЦЕЙ ЧУЖОЙ ТАЙНЫ.
Пропавшую искали и на земле, и в воде. Спасатели изучили, наверное, каждый сантиметр береговой линии протяженностью в 200 километров. Однако ни девушки, ни какой-либо ее вещи не обнаружили.
Диана и Николай Цомартовы считают, что дочь либо похитили, либо с ней произошла другая беда.
— Аня могла стать свидетельницей того, что ей видеть не следовало бы, — преполагает мать девушки.
Сегодня о судьбе 22-летней третьекурсницы переживают даже люди, которые лично не знают ее семью и живут за сотни километров от Ростова. Посты о том, как идут поиски спортсменки, набираю тысячи просмотров и сотни комментариев.
Родители настаивают на том, чтобы расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат Следственный комитет Российской Федерации. Сейчас материалы находятся в Следственном управлении следственного комитета по республике Дагестан.
«ОБЕЩАЛ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ».
На днях родители обратились за помощью к Арсену Фадзаеву — спортсмену, чемпиону СССР по вольной борьбе и сенатору Совета Федерации.
— Я ему просто написала на личный номер. Когда начала рассказывать об Ане, выяснилось, что Арсен Сулейманович уже знает о нашей беде, — продолжает Диана Цомартова. — Он сказал, чтобы мы составили официальное письмо, а его имя. Обещал посодействовать, помочь.
Видеообращение с просьбой передать дело в Москву записали участники специальной военной операции.
«МОЖЕТ БЫТЬ, КТО-ТО ЗНАЕТ, НО БОИТСЯ СКАЗАТЬ».
Напомним, ранее одна из самых влиятельных женщин Дагестана, жена и советник муфтия по связям с общественностью Айна Гамзатова, обратилась к тем, кто может владеть сведениями о ростовчанке.
— Если у вас есть хоть какая-то информация, откликнитесь, пожалуйста. Может быть, кто-то знает и боится сказать, где находится девушка. Тема очень резонансная. Моя личная почта: patiislam@gmail.com. Напишите мне. Я гарантирую анонимность. Пожалейте родителей! На них невозможно смотреть без слез и сострадания.
Информационную поддержку семье оказывает известный следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев. Он исключает версию, что Анна могла погибнуть в море.
— Амурхан Яндиев прямо сказал нам, что в деле — много странностей, — говорит Диана Цомартова. — Я бы очень хотела, чтобы он поехал со мной в Дагестан, когда я буду знакомиться с материалами дела.
Родители Анны пообещали заплатить пять миллионов рублей за достоверную информацию о том, где находится их дочь. Они пообещали подписать любое нотариальное соглашение, которое потребует осведомитель. Однако пока люди, которые владели бы какими-либо полезными данными, на связь с Цомартовыми не выходили.