В Самаре автокран провалился в огромную яму на улице Клинической

В Самаре в понедельник, 6 мая, произошел необычный инцидент с участием строительной спецтехники. На улице Клинической автокран провалился в глубокую яму. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Судя по опубликованным кадрам, в провал угодило левое заднее колесо автокрана. По всей видимости, выбраться самостоятельно из ямы у автомобиля не получилось. На место немедленно прибыли сотрудники полиции.
Автомобилисты в социальных сетях отмечают, что состояние дороги на данном участке уже давно находится в плачевом состоянии. Местные жители надеются, что после ЧП власти обратят внимание и проведут ремонтные работы. Причины, по которым произошел провал дорожного полотна, пока неизвестны.