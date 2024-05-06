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В Самаре автокран провалился в огромную яму на улице Клинической

Жители пожаловались на состояние проезжей части на улице Клинической в Самаре.

Источник: СамараДТП | samara.dtp.official — Telegram

В Самаре в понедельник, 6 мая, произошел необычный инцидент с участием строительной спецтехники. На улице Клинической автокран провалился в глубокую яму. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, в провал угодило левое заднее колесо автокрана. По всей видимости, выбраться самостоятельно из ямы у автомобиля не получилось. На место немедленно прибыли сотрудники полиции.

Автомобилисты в социальных сетях отмечают, что состояние дороги на данном участке уже давно находится в плачевом состоянии. Местные жители надеются, что после ЧП власти обратят внимание и проведут ремонтные работы. Причины, по которым произошел провал дорожного полотна, пока неизвестны.