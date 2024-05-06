В Самаре автокран провалился в огромную яму на улице Клинической

Автомобилисты в социальных сетях отмечают, что состояние дороги на данном участке уже давно находится в плачевом состоянии. Местные жители надеются, что после ЧП власти обратят внимание и проведут ремонтные работы. Причины, по которым произошел провал дорожного полотна, пока неизвестны.