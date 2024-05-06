На Урале простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

В Каменске-Уральском Свердловской области состоялось прощание с Иваном Загвоздиным и Сергеем Кунниковым, которые погибли в результате СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Загвоздин был мобилизован 25 сентября 2022 года. Погиб 10 октября 2023-го при освобождении села Северного в ДНР.
Кунников подписал контракт вслед за своим сыном, мобилизованным в сентябре 2022-го. Погиб 10 декабря 2023 года при освобождении Авдеевки.
Оба награждены посмертно Орденом Мужества. Сергея Кунникова похоронили на кладбище в селе Колчедан, а Ивана Загвоздина — на Волковском кладбище.