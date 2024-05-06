Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

Один из них был мобилизован, а второй подписал контракт.

В Каменске-Уральском Свердловской области состоялось прощание с Иваном Загвоздиным и Сергеем Кунниковым, которые погибли в результате СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Загвоздин был мобилизован 25 сентября 2022 года. Погиб 10 октября 2023-го при освобождении села Северного в ДНР.

Кунников подписал контракт вслед за своим сыном, мобилизованным в сентябре 2022-го. Погиб 10 декабря 2023 года при освобождении Авдеевки.

Оба награждены посмертно Орденом Мужества. Сергея Кунникова похоронили на кладбище в селе Колчедан, а Ивана Загвоздина — на Волковском кладбище.