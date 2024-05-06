В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС

В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города. Горит 4 дома. На месте работают пожарные и добровольцы. Также в Вихоревку перебрасываются более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Будет также задействован пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии.