В Ростовской области проверят информацию о загрязнении Таганрогского залива

«Информация о загрязнении Таганрогского залива в границах Неклиновского района, размещенная в сети “Интернет”, направлена должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области для рассмотрения в рамках полномочий в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, так как данный водный объект подлежит федеральному экологическому контролю (надзору), а также в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства», — сообщили в министерстве.