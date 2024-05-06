В Ростовской области проверят информацию о загрязнении Таганрогского залива

«Информация о загрязнении Таганрогского залива в границах Неклиновского района, размещенная в сети “Интернет”, направлена должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области для рассмотрения в рамках полномочий в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, так как данный водный объект подлежит федеральному экологическому контролю (надзору), а также в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства», — сообщили в министерстве.
Ранее местные жители в соцсетях опубликовали видео, на котором видны черные следы на воде. Огромное пятно растянулось на несколько метров вдоль береговой линии. При этом, по словам очевидцев, возле этого места стоит смердящий запах. Местные жители предполагают, что в воду могли сбросить сточные воды или горючую жидкость.