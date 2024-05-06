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На Кубани спасатели деблокировали четырех человек из авто после ДТП с автобусом

Машина после аварии превратилась в груду железа.

Источник: соцсети

В Анапе спасателям пришлось деблокировать водителя и пассажиров из автомобиля, который на высокой скорости столкнулся с пассажирским автобусом. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Кубань-СПАС».

Авария произошла в Анапе 6 мая на пересечении улиц Первомайской и Кати Соловьяновой. Пассажирский автобус, осуществляющий вахтовые перевозки, столкнулся с автомобилем Hyundai. От удара «легковушка» перевернулась. Водитель и пассажиры оказались зажаты в салоне.

На место происшествия вызвали спасателей.

— Спасатели сняли клеммы с аккумуляторных батарей аварийных транспортных средств и деблокировали пострадавших из легкового автомобиля через проем лобового стекла , — уточнили в прес-службе ГКУ «Кубань-СПАС».

Всех пострадавших извлекли из покореженного автомобиля и передали бригадам скорой помощи.

Маленький ребенок и четверо взрослых пострадали в жестком ДТП на Кубани.

Машины так смяло от удара, что раненых пришлось деблокировать с помощью специальных инструментов.