На Кубани спасатели деблокировали четырех человек из авто после ДТП с автобусом

В Анапе спасателям пришлось деблокировать водителя и пассажиров из автомобиля, который на высокой скорости столкнулся с пассажирским автобусом. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Кубань-СПАС».
Авария произошла в Анапе 6 мая на пересечении улиц Первомайской и Кати Соловьяновой. Пассажирский автобус, осуществляющий вахтовые перевозки, столкнулся с автомобилем Hyundai. От удара «легковушка» перевернулась. Водитель и пассажиры оказались зажаты в салоне.
На место происшествия вызвали спасателей.
— Спасатели сняли клеммы с аккумуляторных батарей аварийных транспортных средств и деблокировали пострадавших из легкового автомобиля через проем лобового стекла , — уточнили в прес-службе ГКУ «Кубань-СПАС».
Всех пострадавших извлекли из покореженного автомобиля и передали бригадам скорой помощи.
Маленький ребенок и четверо взрослых пострадали в жестком ДТП на Кубани.
Машины так смяло от удара, что раненых пришлось деблокировать с помощью специальных инструментов.