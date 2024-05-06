На Кубани спасатели деблокировали четырех человек из авто после ДТП с автобусом

В Анапе спасателям пришлось деблокировать водителя и пассажиров из автомобиля, который на высокой скорости столкнулся с пассажирским автобусом. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Кубань-СПАС».