Напавший на бойца СВО в поезде в Прикамье мужчина заявил о потере памяти

Мужчина, напавший на бойца СВО в Прикамье, заявил, что ничего не помнит, сообщает Properm.ru.
Речь идёт о нападении, которое произошло в поезде Москва — Владивосток вечером 3 мая. Состав следовал по территории Пермского края. В один момент 26-летний пассажир вступил в конфликт с проводницей, желая отобрать у неё ключи от поезда. За работницу состава вступился 25-летний боец СВО, который направлялся домой в отпуск. Зачинщик конфликта успокоился, однако, позже напал на военнослужащего. Молодой человек получил около 10 ударов ножом. Нападавшего арестовали.
Как рассказывает портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на следующее утро после ареста в Дзержинском районном суде прошло заседание, на котором избиралась мера пресечения для обвиняемого на время расследования. На процессе мужчина заявил, что не помнит ничего из того, что произошло в поезде и не уверен, что именно он напал на соседа.
По данным издания, обвиняемый состоит на учёте в психиатрической клинике в Москве. На момент нападения в его крови не было обнаружено следов наркотиков или алкоголя. Нападавшему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Суд постановил поместить мужчину в СИЗО до 4 июля.
Напомним, уголовное дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ему будет представлен доклад о ходе расследования. Обвиняемому пассажиру поезда было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство». Сайту perm.aif.ru удалось узнать о состоянии пострадавшего мужчины. По данным анонимного источника, военнослужащий находится в состоянии средней степени тяжести.