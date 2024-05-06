Напавший на бойца СВО в поезде в Прикамье мужчина заявил о потере памяти

Как рассказывает портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на следующее утро после ареста в Дзержинском районном суде прошло заседание, на котором избиралась мера пресечения для обвиняемого на время расследования. На процессе мужчина заявил, что не помнит ничего из того, что произошло в поезде и не уверен, что именно он напал на соседа.