Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане

Женщина размещала объявления о продаже автозапчастей. Цены указывала намного ниже рыночных.
Подозреваемая вела переписку с потенциальными покупателями, предлагая перечислить предоплату за товар — от 20 тысяч до 150 тысяч тенге.
Доверившись незнакомке, граждане перевели деньги на банковские счета, которых у неё было несколько. Но запчасти так и не получили.
Столичными полицейскими подозреваемая в серийном мошенничестве задержана в Костанае. По месту её жительства оперативники изъяли ноутбук, семь мобильных телефонов и SIM-карты.
В полицию пока обратилось четверо обманутых граждан, но пострадавших может быть порядка 30 человек.
Установлено, что женщина ранее привлекалась уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ДП.