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Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане

34-летняя жительница Костаная обманывала казахстанцев посредством мобильного приложения Kolesa.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Женщина размещала объявления о продаже автозапчастей. Цены указывала намного ниже рыночных.

Подозреваемая вела переписку с потенциальными покупателями, предлагая перечислить предоплату за товар — от 20 тысяч до 150 тысяч тенге.

Доверившись незнакомке, граждане перевели деньги на банковские счета, которых у неё было несколько. Но запчасти так и не получили.

Столичными полицейскими подозреваемая в серийном мошенничестве задержана в Костанае. По месту её жительства оперативники изъяли ноутбук, семь мобильных телефонов и SIM-карты.

В полицию пока обратилось четверо обманутых граждан, но пострадавших может быть порядка 30 человек.

Установлено, что женщина ранее привлекалась уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ДП.