Под Вилейкой мотоциклист погиб, врезавшись в забор частного дома

Согласно данным следствия, 4 мая, в субботу, около 23.00 25-летний житель Молодечно, находившийся за рулем мотоцикла Kawasaki ZX 6R, в агрогородке Любань около дома № 9 по улице Октябрьской не справился с управлением. Из-за чего врезался в забор частного дома. От полученных травм мотоциклист умер.