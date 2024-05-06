Под Вилейкой мотоциклист погиб, врезавшись в забор частного дома

Под Вилейкой в мотоциклист погиб, врезавшись в забор частного дома, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 4 мая, в субботу, около 23.00 25-летний житель Молодечно, находившийся за рулем мотоцикла Kawasaki ZX 6R, в агрогородке Любань около дома № 9 по улице Октябрьской не справился с управлением. Из-за чего врезался в забор частного дома. От полученных травм мотоциклист умер.
По предварительной информации, мотоциклист ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В СК добавили, что также он привлекался к уголовной ответственности за угон.