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Под Вилейкой мотоциклист погиб, врезавшись в забор частного дома

В Вилейском районе в ДТП погиб мотоциклист.

Источник: Комсомольская правда

Под Вилейкой в мотоциклист погиб, врезавшись в забор частного дома, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, 4 мая, в субботу, около 23.00 25-летний житель Молодечно, находившийся за рулем мотоцикла Kawasaki ZX 6R, в агрогородке Любань около дома № 9 по улице Октябрьской не справился с управлением. Из-за чего врезался в забор частного дома. От полученных травм мотоциклист умер.

По предварительной информации, мотоциклист ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В СК добавили, что также он привлекался к уголовной ответственности за угон.