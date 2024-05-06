В Березниках управляющая компания выплатит 8 млн рублей за гибель женщины

В Березниках прокуратура завершила проверку по факту гибели 36-летней женщины от схода снежно-ледовых отложений с крыши многоквартирного жилого дома.
Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом произошло 18 марта 2024 года. Обледенелая масса с крыши дома на Советском пр., 10 рухнула на проходившую мимо женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Обслуживание дома осуществляло ООО «ЖПЭТ». В прокуратуре отметили, что управляющая компания в полной мере несет ответственность за надлежащую, своевременную очистку и содержание кровли здания.
Прокурор Березников направил исковое заявление о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн руб. в пользу 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, инвалида 2-й группы.
По данным Единого портала прокуратуры РФ, иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде Пермского края.