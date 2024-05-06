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В Березниках управляющая компания выплатит 8 млн рублей за гибель женщины

В середине марта на женщину рухнула глыба льда с крыши жилого дома.

В Березниках прокуратура завершила проверку по факту гибели 36-летней женщины от схода снежно-ледовых отложений с крыши многоквартирного жилого дома.

Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом произошло 18 марта 2024 года. Обледенелая масса с крыши дома на Советском пр., 10 рухнула на проходившую мимо женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Обслуживание дома осуществляло ООО «ЖПЭТ». В прокуратуре отметили, что управляющая компания в полной мере несет ответственность за надлежащую, своевременную очистку и содержание кровли здания.

Прокурор Березников направил исковое заявление о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн руб. в пользу 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, инвалида 2-й группы.

По данным Единого портала прокуратуры РФ, иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде Пермского края.

Прокуратура