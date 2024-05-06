В Минэкологии Татарстана прошли обыски

В здании Минэкологии Татарстана прошли следственные действия. Обыски провели в рамках уголовного дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает «Бизнес Online».
Сотрудники Следкома и УБЭП изъяли документы. Ряд сотрудников подведомственных организаций доставили на допрос в СУ СКР по Татарстану. В самом ведомстве подтвердили обыски, указав на то, что они прошли из-за жалобы экс-руководителя заволжского территориального управления на одного из рабочих министерства.
Ранее в Казани суд взыскал с Галявиева еще 1,4 млн рублей за стрельбу в гимназии № 175.