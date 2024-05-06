Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минэкологии Татарстана прошли обыски

Ряд сотрудников доставили в Следком на допрос.

Источник: Комсомольская правда

В здании Минэкологии Татарстана прошли следственные действия. Обыски провели в рамках уголовного дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает «Бизнес Online».

Сотрудники Следкома и УБЭП изъяли документы. Ряд сотрудников подведомственных организаций доставили на допрос в СУ СКР по Татарстану. В самом ведомстве подтвердили обыски, указав на то, что они прошли из-за жалобы экс-руководителя заволжского территориального управления на одного из рабочих министерства.

Ранее в Казани суд взыскал с Галявиева еще 1,4 млн рублей за стрельбу в гимназии № 175.

СК