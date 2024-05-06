Два человека погибли в ДТП в Спасском округе

Смертельная авария произошла на 11 км трассы «Спасское — Варганы» в Нижегородской области 6 мая, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» без прав и в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения, где врезался в ВАЗ.
Водитель и пассажир ВАЗа погибли. С травмами госпитализированы водитель «Лады» и его пассажир.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Новгороде.