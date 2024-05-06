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Два человека погибли в ДТП в Спасском округе

Обстоятельства выясняются.

Источник: МЧС РФ

Смертельная авария произошла на 11 км трассы «Спасское — Варганы» в Нижегородской области 6 мая, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» без прав и в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения, где врезался в ВАЗ.

Водитель и пассажир ВАЗа погибли. С травмами госпитализированы водитель «Лады» и его пассажир.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Новгороде.