На СВО погиб 65-летний военнослужащий Владимир Вяткин из Пермского края

Военнослужащий Владимир Вяткин из Пермского края погиб на специальной военной операции на 66-м году жизни.
Об этом рассказали в администрации Сивинского муниципального округа. По данным муниципалитета, мужчина служил в звании рядового.
Владимир погиб 29 апреля 2024 года при исполнении обязанностей воинской службы. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким бойца.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о похоронах бойца Андрея Загвозкина, который погиб 7 апреля. Он будет покоиться на родине в Александровске.