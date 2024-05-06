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На СВО погиб 65-летний военнослужащий Владимир Вяткин из Пермского края

Его не стало 29 апреля 2024 года.

Военнослужащий Владимир Вяткин из Пермского края погиб на специальной военной операции на 66-м году жизни.

Об этом рассказали в администрации Сивинского муниципального округа. По данным муниципалитета, мужчина служил в звании рядового.

Владимир погиб 29 апреля 2024 года при исполнении обязанностей воинской службы. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким бойца.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о похоронах бойца Андрея Загвозкина, который погиб 7 апреля. Он будет покоиться на родине в Александровске.