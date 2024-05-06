Компания агрессивных девиц регулярно избивает сверстников в Волгограде

Глава лиги безопасного интернета пообещала обратиться в правоохранительные органы и следственный комитет, чтобы остановить орудующую в Волгограде банду подростков. Под предводительством трех девушек они регулярно избивают своих сверстников. О нападении агрессивных девочек рассказала одна из жертв, сообщила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.
«Ко мне обратилась одна из девочек, которая пострадала от действий банды в Волгограде. Она уже обратилась в полицию. Кроме того, сообщают и о третьей девушке в группе, которая нападает на сверстниц. Все материалы направим в Следственный комитет», — написала Мизулина.
По словам пострадавшей, две девушки попросили у нее закурить, когда та сидела на лавочке в Центральном районе Волгограда. Когда та ответила, что не курит, ее стали обыскивать и бить. Девочка убежала от истязательниц и спряталась в подсобке магазина. После она написала заявление в полицию, но на него пока не отреагировали.
Глава лиги безопасного интернета опубликовала в сети и фотографии с избиением других детей этой группировкой. На них одна из девиц в сопровождении толпы набрасывается на подростков, бьет, а жертвы не оказывают сопротивления.