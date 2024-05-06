Компания агрессивных девиц регулярно избивает сверстников в Волгограде

По словам пострадавшей, две девушки попросили у нее закурить, когда та сидела на лавочке в Центральном районе Волгограда. Когда та ответила, что не курит, ее стали обыскивать и бить. Девочка убежала от истязательниц и спряталась в подсобке магазина. После она написала заявление в полицию, но на него пока не отреагировали.