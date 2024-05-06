В Гродно наркозакладчик приговорен к 11 годам колонии

Не позднее 1 ноября 2023 года обвиняемый добровольно вошел в состав организованной группы, которая действовала на территории Беларуси. Выполняя роль закладчика наркотических средств и психотропных веществ, он незаконно с целью сбыта приобретал, хранил, перевозил наркотические средства и психотропные вещества, в том числе альфа-PVP в крупном размере. Мужчина делил их на части и фасовал для незаконного сбыта. Для этого он оборудовал тайники на территории Гродно, Гродненской области и других регионов страны.
Не позднее 25 января 2024 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил в Telegram географические координаты местонахождения тайника, расположенного вблизи рынка «Южный» в Гродно. Мужчина извлек из тайника альфа-PVP массой 49,94 г, что соответствует крупному размеру, незаконно с целью сбыта хранил психотроп, затем перевез его на общественном транспорте, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенных организованной группой. На основании ч.4 ст. 328 УК он приговорен к лишению свободы на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему также назначен штраф в доход государства в размере 100 базовых величин.
Кроме того, в соответствии с ч.ч.1,2 ст. 107 УК обвиняемому назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. В соответствии с ч.1 ст.46−1 УК судом применена специальная конфискация двух мобильных телефонов, принадлежащих обвиняемому.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.