В Гродно наркозакладчик приговорен к 11 годам колонии

Не позднее 1 ноября 2023 года обвиняемый добровольно вошел в состав организованной группы, которая действовала на территории Беларуси. Выполняя роль закладчика наркотических средств и психотропных веществ, он незаконно с целью сбыта приобретал, хранил, перевозил наркотические средства и психотропные вещества, в том числе альфа-PVP в крупном размере. Мужчина делил их на части и фасовал для незаконного сбыта. Для этого он оборудовал тайники на территории Гродно, Гродненской области и других регионов страны.