Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге

«Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго — к 2 годам лишения свободы», — говорится в релизе.
Как сообщала пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, 16 сентября 2023 года подростки по указанию куратора, активно поддерживающего ВСУ, собирались поджечь локомотив. Однако, прибыв на станцию Лахта (Октябрьская железная дорога), не обнаружили его и метнули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на камеру в качестве отчета о выполненном задании.
Подростки признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.