Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге

Как сообщала пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, 16 сентября 2023 года подростки по указанию куратора, активно поддерживающего ВСУ, собирались поджечь локомотив. Однако, прибыв на станцию Лахта (Октябрьская железная дорога), не обнаружили его и метнули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на камеру в качестве отчета о выполненном задании.