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Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Двое подростков осуждены на 4 и 2 года лишения свободы в воспитательной колонии за теракт на железной дороге, который они совершили в Петербурге под влиянием сторонника ВСУ, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго — к 2 годам лишения свободы», — говорится в релизе.

Как сообщала пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, 16 сентября 2023 года подростки по указанию куратора, активно поддерживающего ВСУ, собирались поджечь локомотив. Однако, прибыв на станцию Лахта (Октябрьская железная дорога), не обнаружили его и метнули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на камеру в качестве отчета о выполненном задании.

Подростки признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

СК
Прокуратура