В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины

«Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05 2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска», — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания на пункте переработки пиломатериалов составила 600 квадратных метров.
Также днем в Братске тушили пожар на территории садоводства «Алюминщик». Горели заброшенные участки на площади 620 квадратных метров. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на лесной массив. В настоящее время пожар локализован.
Как ранее сообщало МЧС РФ, на территории СНТ «Алюминщик» пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек.
Кроме того, в Братском районе крупный пожар тушат в городе Вихоревка, там на пяти улицах горят 15 строений.