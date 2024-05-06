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В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины

ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05 2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска», — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания на пункте переработки пиломатериалов составила 600 квадратных метров.

Также днем в Братске тушили пожар на территории садоводства «Алюминщик». Горели заброшенные участки на площади 620 квадратных метров. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на лесной массив. В настоящее время пожар локализован.

Как ранее сообщало МЧС РФ, на территории СНТ «Алюминщик» пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек.

Кроме того, в Братском районе крупный пожар тушат в городе Вихоревка, там на пяти улицах горят 15 строений.

МЧС