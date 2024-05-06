Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря

«Около 16:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.