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Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.

«Около 16:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.