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В Восточном Казахстане мужчину зажало плитой при дворовых работах

В городе Серебрянске Восточно-Казахстанской области при проведении плановых работ во дворе многоэтажного здания одному из работников КСК зажало ногу, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

На помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО. Чтобы освободить ногу мужчины 1973 года рождения, им пришлось задействовать погрузчик, сообщили в МЧС РК.

С помощью спасательной веревки сотрудники МЧС подняли плиту и передали пострадавшего врачам скорой помощи.