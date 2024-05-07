В красноярском пансионате избили женщину-ветерана

В пансионате в красноярском микрорайоне Ветлужанка избили бабушку-ветерана. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП 124».
Сообщается, что инцидент произошел в пансионате для пожилых на улице Елены Стасовой. В 6 утра пенсионерка позвонила дочке. Она приехала и обнаружила, что голова женщины была в гематомах.
В МУ МВД «Красноярское» сообщили, что 5 мая в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины 1935 года рождения.
«В ходе проведения проверки сотрудники полиции предварительно установили, что травмы были получены в результате конфликта между двумя постоялицами пансионата», — сообщили в полиции.
Правоохранителями инициирована проверка.
Ранее драка подростков в центре Красноярска закончилась стрельбой.