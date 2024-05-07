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В красноярском пансионате избили женщину-ветерана

В пансионате в красноярском микрорайоне Ветлужанка избили бабушку-ветерана.

Источник: Соцсети

В пансионате в красноярском микрорайоне Ветлужанка избили бабушку-ветерана. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП 124».

Сообщается, что инцидент произошел в пансионате для пожилых на улице Елены Стасовой. В 6 утра пенсионерка позвонила дочке. Она приехала и обнаружила, что голова женщины была в гематомах.

При этом бабушке не оказали первую помощь. Медики приехали только утром.

В МУ МВД «Красноярское» сообщили, что 5 мая в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины 1935 года рождения.

«В ходе проведения проверки сотрудники полиции предварительно установили, что травмы были получены в результате конфликта между двумя постоялицами пансионата», — сообщили в полиции.

Правоохранителями инициирована проверка.

Ранее драка подростков в центре Красноярска закончилась стрельбой.