В Пермском крае третью неделю ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Пермском крае третью неделю ищут пропавшую по дороге из школы 17-летнюю девушку. Как рассказали волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск», последний раз Алину Агиевич видели 18 апреля. В тот день она ушла из школы на улице Энтузиастов в Краснокамске и исчезла. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.
Приметы пропавшей школьницы: рост около 170 см, среднее телосложение, кудрявые светло-русые волосы, серые глаза, на правой кисти имеется татуировка в виде розы. Была одета в черную толстовку, серые штаны и белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8−922−34−567−02 или 112.