В Пермском крае третью неделю ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Пермском крае третью неделю ищут пропавшую по дороге из школы 17-летнюю девушку. Как рассказали волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск», последний раз Алину Агиевич видели 18 апреля. В тот день она ушла из школы на улице Энтузиастов в Краснокамске и исчезла. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.