Израиль за день атаковал свыше 50 объектов в районе Рафаха

«В течение дня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 50 объектам террористов в районе Рафаха», — сказал он.
Представитель армии также сообщил, что военные продолжают подготовку к военной операции в этом районе, в связи с чем призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные районы анклава. «Сегодня утром мы объявили о начале эвакуации населения из восточной части Рафаха и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе в рамках подготовки к наземной операции в этом районе», — отметил Хагари, указав, что эти действия предпринимаются на основании решений, принятых политическим руководством Израиля.
«Мы призываем сегодня вечером тех, кто остается в районах восточной части Рафаха, куда мы передали оповещения всеми способами — по радио, интернету, в листовках, — двигаться в сторону расширенной гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где они получат полноценную гуманитарную помощь и где им будут предоставлены вода, продовольствие, медикаменты и кров», — добавил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.
В свете продолжающейся более полугода военной операции мировое сообщество в последнее время оказывает усиленное давление на израильские власти, призывая к скорейшему прекращению боевых действий в анклаве и отказу от планов ввода войск в Рафах. Израильские власти настаивают, что операция в Рафахе необходима для «полной победы» и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа. -