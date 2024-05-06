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Израиль за день атаковал свыше 50 объектов в районе Рафаха

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Израильские военные за сутки атаковали свыше 50 объектов палестинских радикалов в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Источник: AP 2023

«В течение дня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 50 объектам террористов в районе Рафаха», — сказал он.

Представитель армии также сообщил, что военные продолжают подготовку к военной операции в этом районе, в связи с чем призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные районы анклава. «Сегодня утром мы объявили о начале эвакуации населения из восточной части Рафаха и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе в рамках подготовки к наземной операции в этом районе», — отметил Хагари, указав, что эти действия предпринимаются на основании решений, принятых политическим руководством Израиля.

«Мы призываем сегодня вечером тех, кто остается в районах восточной части Рафаха, куда мы передали оповещения всеми способами — по радио, интернету, в листовках, — двигаться в сторону расширенной гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где они получат полноценную гуманитарную помощь и где им будут предоставлены вода, продовольствие, медикаменты и кров», — добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В свете продолжающейся более полугода военной операции мировое сообщество в последнее время оказывает усиленное давление на израильские власти, призывая к скорейшему прекращению боевых действий в анклаве и отказу от планов ввода войск в Рафах. Израильские власти настаивают, что операция в Рафахе необходима для «полной победы» и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа. -