Израиль за день атаковал свыше 50 объектов в районе Рафаха

Представитель армии также сообщил, что военные продолжают подготовку к военной операции в этом районе, в связи с чем призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные районы анклава. «Сегодня утром мы объявили о начале эвакуации населения из восточной части Рафаха и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе в рамках подготовки к наземной операции в этом районе», — отметил Хагари, указав, что эти действия предпринимаются на основании решений, принятых политическим руководством Израиля.