Петру Макаренко грозит новое уголовное дело на 2,3 млрд рублей

Ходатайство следователей УВД Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) о продлении сроков ранее избранного господину Макаренко домашнего ареста на днях рассмотрела судья Гагаринского райсуда Дарья Артемонова. Подобные заседания обычно проходят по традиционной процедуре, когда представители следствия повторяют ранее приведенные доводы, объясняя, что уголовное дело отличается особой сложностью, по нему необходимо провести большой объем следственных и экспертных действий, а доводы о возможности обвиняемого скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства не отпали.
Однако в случае с обвиняемым в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) главой «Телеспорт Груп» следователи подготовились более основательно, очевидно чтобы исключить любую возможность смягчения тому меры пресечения. В результате было заявлено, что фигурант расследования имеет «широкие материальные и организационно-правовые возможности для беспрепятственного сокрытия от следствия и суда», знает, кто на него заявил как на лицо, совершившее преступление, и свидетелей, которых следователи и оперативники пока не допросили.
Отдельно указывалось, что господин Макаренко «имеет обширные коррумпированные связи в государственных и правоохранительных органах» и при этом ему «достоверно известно» о новой доследственной проверке в его отношении о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Кроме того, упоминались решения арбитражных судов о взыскании с обвиняемого более 700 млн руб., а также владение им помимо других компаний швейцарской фирмой Telesport International Ag, что позволяет ему противодействовать расследованию «путем убытия из Российской Федерации». Все эти данные убедили суд продлить срок домашнего ареста для главы «Телеспорт Груп» до 4 июня.
Напомним, что, как сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении господина Макаренко было возбуждено еще 4 марта следователем по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УВД ЮЗАО по заявлению представителей ПАО «Сбербанк». Поводом стал невозврат кредита на 4,7 млрд руб., ранее полученного «Телеспорт Груп». Месяц назад господина Макаренко задержали в его коттедже в деревне Борки на Рублево-Успенском шоссе, доставили на допрос к следователю, а оттуда отвезли в суд, где просили отправить в СИЗО. Однако бизнесмена, категорически отрицавшего вину, поместили с «электронным браслетом» на ноге под домашний арест.
Как утверждали его адвокаты, дело Петра Макаренко было искусственно переведено из гражданско-правовых отношений и разбирательств в арбитражном суде в уголовную плоскость. Причем сразу после того, как он выиграл один процесс по правам на спортивные трансляции. Право показывать их имеет именно «Телеспорт Груп», а впереди — начинающийся 14 июня финальный этап чемпионата Европы по футболу и летняя Олимпиада.
Как рассказывал «Ъ», «Телеспорт Груп» занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в РФ и других странах.
Также компания выступает одним из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. С 2018 по 2021 год господин Макаренко заключил сделки на покупку прав на отборочные матчи UEFA 2022−2028 годов, чемпионат по футболу Испании 2020−2026 годов, Олимпийские игры-2024, чемпионаты Европы 2024 и 2028 годов, а общая стоимость прав составила более 14 млрд руб. В 2021 году Сбербанк активно развивал телекоммуникационное направление через онлайн-кинотеатр Okko и рассматривал возможность покупки контрольного пакета акций «Телеспорт Груп».
Однако сделка не состоялась из-за якобы неподтвержденных расходов компании на 1,9 млрд руб. и отсутствия оплаты около 14 млрд руб. перед МОК и UEFA, а также окончившегося уголовным делом банкротства его прежней компании «2Медиа2». В итоге Сбербанк вошел в структуру компании через свои «дочки», купившие всего 1% у единоличного владельца акций, которые потом приобрел гендиректор Okko Сергей Шишкин. Планировались серьезные финансовые вливания для сохранения прав на спортивные трансляции, банковские гарантии и аванс на 5,1 млрд руб., 4,7 млрд из этой суммы приходились на кредит.
Однако, по данным источников «Ъ» в банковских кругах, свои обязательства перед «Сбером» по передаче прав на трансляции господин Макаренко не выполнил, оставшись должным группе, по некоторым данным, до 5,7 млрд руб., притом что общая сумма его задолженности перед всеми кредиторами, опять же по предварительным данным, достигает 20 млрд руб.
Господин Шишкин, кстати, в конце прошлого года подал иск к Петру Макаренко с требованием исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп» и взыскать убытки в размере 1,8 млрд руб. При этом инициатором новой доследственной проверки в отношении главы «Телеспорт Груп» стал также господин Шишкин, что последний и подтвердил «Ъ». По его словам, внешними экспертами был проведен анализ сделок, совершенных господином Макаренко с 2020 по 2023 год, среди которых выявлены направленные на его «личное обогащение» — их размер составил порядка 2,3 млрд руб. «Такая сумма сделок негативно повлияла на АО “Телеспорт Груп” и исполнение его текущих обязательств перед кредиторами», — отметил господин Шишкин, сообщивший, что, как акционер АО, инициировал подачу заявления в правоохранительные органы о совершении господином Макаренко преступления в виде злоупотребления полномочиями.
Адвокаты господина Марченко на вопросы «Ъ» оперативно не отреагировали.