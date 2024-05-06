Петру Макаренко грозит новое уголовное дело на 2,3 млрд рублей

Господин Шишкин, кстати, в конце прошлого года подал иск к Петру Макаренко с требованием исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп» и взыскать убытки в размере 1,8 млрд руб. При этом инициатором новой доследственной проверки в отношении главы «Телеспорт Груп» стал также господин Шишкин, что последний и подтвердил «Ъ». По его словам, внешними экспертами был проведен анализ сделок, совершенных господином Макаренко с 2020 по 2023 год, среди которых выявлены направленные на его «личное обогащение» — их размер составил порядка 2,3 млрд руб. «Такая сумма сделок негативно повлияла на АО “Телеспорт Груп” и исполнение его текущих обязательств перед кредиторами», — отметил господин Шишкин, сообщивший, что, как акционер АО, инициировал подачу заявления в правоохранительные органы о совершении господином Макаренко преступления в виде злоупотребления полномочиями.