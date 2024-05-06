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СМИ: в России задержан американский военный по обвинению в краже

В России по обвинению в краже задержан американский солдат, сообщил телеканал NBC News. Он приехал в Россию из Южной Кореи. Politico со ссылкой на источники пишет, что военный был задержан еще 2 мая и уже находится под арестом до 1 июля. По данным CBS, задержание произошло во Владивостоке. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США «знают об этом деле», но подробностей не сообщил.

Источник: Reuters

В материале NBC говорится, что из Южной Кореи солдат уехал в Россию «не по служебным делам». Его имя неизвестно. По словам источников Politico, речь идет о дислоцированном в Южной Корее штаб-сержанте, который отправился в Россию, чтобы встретиться с неназванной женщиной. Источники издания предполагают, что военный ехал на встречу со своей девушкой.

Задержан он был 2 мая за кражу у женщины, а позднее арестован до 1 июля, пишет Politico. По данным CBS, задержали военного во Владивостоке. При этом канал пишет, что из Южной Кореи военный был передислоцирован обратно на американскую военную базу Форт-Кавасос, а значит, в России он оказаться не должен был.

Представитель Белого дома Джон Кирби в разговоре с журналистами заявил, что США «знают об этом деле и других вопросах, связанных с Россией», но сказал, что не может «много сказать об этом прямо сейчас» (цитата по CBS).

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