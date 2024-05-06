СМИ: в России задержан американский военный по обвинению в краже

В России по обвинению в краже задержан американский солдат, сообщил телеканал NBC News. Он приехал в Россию из Южной Кореи. Politico со ссылкой на источники пишет, что военный был задержан еще 2 мая и уже находится под арестом до 1 июля. По данным CBS, задержание произошло во Владивостоке. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США «знают об этом деле», но подробностей не сообщил.