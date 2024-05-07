«Метрополь» хищений. Закончено дело о растрате в банке

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Метрополь» СКР возбудил 15 октября 2020 года. Лицензии же кредитное учреждение с долгами в размере почти 2,2 млрд руб. лишилось в ноябре 2016 года из-за размещения привлеченных денежных средств в низколиквидные активы. Это, по мнению регулятора, представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
В течение двух лет это дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В июне 2022 года его первым фигурантом стал бывший председатель совета директоров «Метрополя» Андрей Фаминский, чьи действия в окончательной редакции уже в январе 2024 года были переквалифицированы с особо крупной растраты на пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Инициатором же хищения денег из банка следствие считает бывшего бенефициара этого кредитного учреждения, давно проживающего во Франции Айдара Котюжанского. Отметим, что в момент совершения преступления — а следствие считает, что вывод средств из банка происходил в период с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года — кредитное учреждение ему уже не принадлежало. Свой банк господин Котюжанский, обвинение которому было предъявлено заочно 18 ноября 2022 года, продал осенью 2015 года предпринимателю из Брянска Вячеславу Пахомову. Правда, осенью 2016 года в качестве нового собственника и будущего предправления коллективу банка был представлен некий Константин Корниенко. Все, чем последний успел запомниться в кредитном учреждении, — хищение за день до отзыва лицензии из кассы «Метрополя» последних наличных денег. 21 млн руб. Константин Корниенко вывез на своем Maybach. Вину в инкриминируемом ему деянии он полностью признал, и в мае 2021 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии. Позже апелляционная инстанция скостила ему наказание на один месяц.
Обвинение же в отношении Айдара Котюжанского, по данным «Ъ», во многом было построено на показаниях ряда сотрудников «Метрополя». По версии СКР, именно по его распоряжению тогдашний председатель правления банка Денис Долотов выдал пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов на 400 млн руб. Последний все эти годы находился в статусе свидетеля, но, как утверждала его защита, на допросы ни разу не вызывался. Задержали Дениса Долотова вскоре после предъявления обвинения Айдару Котюжанскому. По ходатайству следствия Басманный райсуд отправил бывшего топ-менеджера «Метрополя» Долотова в СИЗО.
Его защита не отрицала, что тот подписывал фигурирующие в деле кредитные договоры, утверждая, правда, что они выдавались действующим организациям, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, когда Денис Долотов уволился из банка. Однако позже он свою вину в инкриминируемом ему деянии полностью признал и даже ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения. Впрочем, в этом экс-банкиру отказали, поскольку то, о чем он намеревался рассказать, следствию уже было известно.
Сам же Айдар Котюжанский заявлял «Ъ», что никаких распоряжений о выдаче кредитов Денису Долотову не давал, а все решения на этот счет принимались кредитным комитетом после тщательной проверки заемщиков.
Сейчас фигуранты завершают ознакомление с 51 томом уголовного дела, после чего оно будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.