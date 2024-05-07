«Метрополь» хищений. Закончено дело о растрате в банке

Инициатором же хищения денег из банка следствие считает бывшего бенефициара этого кредитного учреждения, давно проживающего во Франции Айдара Котюжанского. Отметим, что в момент совершения преступления — а следствие считает, что вывод средств из банка происходил в период с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года — кредитное учреждение ему уже не принадлежало. Свой банк господин Котюжанский, обвинение которому было предъявлено заочно 18 ноября 2022 года, продал осенью 2015 года предпринимателю из Брянска Вячеславу Пахомову. Правда, осенью 2016 года в качестве нового собственника и будущего предправления коллективу банка был представлен некий Константин Корниенко. Все, чем последний успел запомниться в кредитном учреждении, — хищение за день до отзыва лицензии из кассы «Метрополя» последних наличных денег. 21 млн руб. Константин Корниенко вывез на своем Maybach. Вину в инкриминируемом ему деянии он полностью признал, и в мае 2021 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии. Позже апелляционная инстанция скостила ему наказание на один месяц.