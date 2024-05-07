11-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Комсомольске

Вечером 6 мая на проспекте Ленина в Комсомольске произошло ДТП. 56-летний водитель пассажирского автобуса, следовавший по маршруту № 3, нарушил ПДД, выехав на запрещающий сигнал светофора, и сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Авария произошла около 20 часов в районе дома № 40 проспекта Ленина. Водитель автобуса, двигаясь со стороны улицы Димитрова в сторону Первостроителей, выехал на перекресток на запрещающий (желтый) сигнал светофора. В этот момент 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
В результате наезда ребенок получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу.