11-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Комсомольске

— Авария произошла около 20 часов в районе дома № 40 проспекта Ленина. Водитель автобуса, двигаясь со стороны улицы Димитрова в сторону Первостроителей, выехал на перекресток на запрещающий (желтый) сигнал светофора. В этот момент 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.