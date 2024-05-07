Пенсионер, сбитый иномаркой под Новосибирском, умер в больнице

В Оби под Новосибирском умер пенсионер, которого сбила Toyota Corolla. Подробности об аварии рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
— Произошло ДТП в 18:10 6 мая. Водитель 2006 года рождения за рулем Toyota Corolla ехал в направлении улицы ЖКО Аэропорта. В пути сбил пешехода, мужчину 1940 года рождения. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода, — уточнили в ГИБДД.
На кадрах с места аварии видно, что машина снесла дедушку на огромной скорости. Его госпитализировали, но через несколько часов он умер в больнице, не приходя в сознание.
У водителя, который управлял «Тойотой», прав не было.
В полиции устанавливают обстоятельства ДТП.