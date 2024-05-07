Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер, сбитый иномаркой под Новосибирском, умер в больнице

Скончался пенсионер, которого сбил водитель без прав в Новосибирской области.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Оби под Новосибирском умер пенсионер, которого сбила Toyota Corolla. Подробности об аварии рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

— Произошло ДТП в 18:10 6 мая. Водитель 2006 года рождения за рулем Toyota Corolla ехал в направлении улицы ЖКО Аэропорта. В пути сбил пешехода, мужчину 1940 года рождения. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода, — уточнили в ГИБДД.

На кадрах с места аварии видно, что машина снесла дедушку на огромной скорости. Его госпитализировали, но через несколько часов он умер в больнице, не приходя в сознание.

У водителя, который управлял «Тойотой», прав не было.

В полиции устанавливают обстоятельства ДТП.