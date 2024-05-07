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В Новосибирске прокуратура заинтересовалась ДТП с 4-летним ребенком

Женщина сбила 4-летнюю девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием 4-летнего ребенка на самокате в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что утром 6 мая в Новосибирске женщина-водитель во дворе дома по улице Шевченко сбила 4-летнюю девочку, которая на самокате выехала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенка с различными травмами госпитализировали.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Октябрьского района, которая проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП.