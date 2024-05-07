Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на Русском острове во Владивостоке

Во Владивостоке на Русском острове в посёлке Аякс произошло возгорание одноэтажной пристройки неэксплуатируемого здания школы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.
Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. По прибытии на место происшествия огнеборцы обнаружили, что одна из пристроек горела изнутри, а пламя вырывалось из окон.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев МЧС России удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Сотрудники МЧС России проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, во Владивостоке огнеборцы предотвратили возгорание бочек с горюче-смазочными материалами в районе Нефтеветки.