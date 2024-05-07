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Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на Русском острове во Владивостоке

Возгорание случилось в здании заброшенной школы.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на Русском острове в посёлке Аякс произошло возгорание одноэтажной пристройки неэксплуатируемого здания школы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. По прибытии на место происшествия огнеборцы обнаружили, что одна из пристроек горела изнутри, а пламя вырывалось из окон.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев МЧС России удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Сотрудники МЧС России проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, во Владивостоке огнеборцы предотвратили возгорание бочек с горюче-смазочными материалами в районе Нефтеветки.

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