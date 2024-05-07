Меняются только жертвы: в Новосибирске проверят факт серийных избиений в школе

Мама ученика одной из новосибирских школ пожаловалась на третьеклассника, который якобы избивает одноклассников, в том числе и её сына. Об этом «Прецеденту» рассказала сама сибирячка.
Мать учащегося третьего класса, Наталья* (имя изменено), бьет тревогу в связи с грубыми и жестокими выходками ее одноклассника, Вовы* (имя изменено). Наталья* поведала, что Вова* начал проявлять агрессивное поведение еще в первом классе, однако недавно ситуация обострилась, сделав ее сына основной мишенью.
«Его нападения стали привычным ритуалом. Жертвы постоянно меняются. Мой сын сейчас в его цепких лапах. Вова* посещает занятия по боевым искусствам, где оттачивает свои приемы, но, к сожалению, на своих товарищах-одноклассниках», — сказала Наталья*.
На прошлой неделе произошел очередной инцидент. Вова* сначала несколько раз ударил сына Натальи по лицу, а затем сбил его с ног и принялся избивать с особой жестокостью. В настоящий момент ребенок проходит медицинское освидетельствование, поскольку есть подозрения на сотрясение мозга.
«Мы неоднократно пытались поговорить с родителями Вовы*, но все наши попытки оказались тщетными. После последнего нападения я обратилась в полицию и узнала, что это уже не первый случай», — отметила Наталья* — «Родители Вовы* заявляют, что их сын всего лишь защищается от провокаций и оскорблений. Но это необоснованные оправдания, поскольку насилие, которому они потакают, выходит далеко за рамки самообороны», — добавила она.
Ситуация остается напряженной, вызывая серьезные опасения за безопасность учеников. Мать и ее сын надеются на то, что правоохранительные органы примут своевременные и действенные меры, чтобы положить конец этой череде насилия и обеспечить мир и спокойствие в учебном заведении.
*Имена изменены.
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