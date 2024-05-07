Меняются только жертвы: в Новосибирске проверят факт серийных избиений в школе

«Мы неоднократно пытались поговорить с родителями Вовы*, но все наши попытки оказались тщетными. После последнего нападения я обратилась в полицию и узнала, что это уже не первый случай», — отметила Наталья* — «Родители Вовы* заявляют, что их сын всего лишь защищается от провокаций и оскорблений. Но это необоснованные оправдания, поскольку насилие, которому они потакают, выходит далеко за рамки самообороны», — добавила она.