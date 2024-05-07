Девушка в черном бесследно исчезла в Приморье

Семнадцатилетняя девушка Вероника Кобзева оделась во все черное, вышла из дома и перестал выходить на связь с родителями во Владивостоке. Она пропала 1 мая, волонтеры «ПримПоиска» опубликовали ориентировку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
У Вероники худощавое телосложение, средний рост — 170 см, русые длинные волосы. Когда ее видели в последний раз, была одета в кожаные рубашку и кеды, а также черные джинсы. При себе была черная сумочка. Подростка ищут практически неделю.
Люди просят всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, позвонить по телефонам:
8 902 505 17 56, 8 914 721 22 32- волонтёры.
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