В огне погиб 75-летний мужчина. В Иркутской области 7 мая продолжают тушить загоревшиеся дачи

Крупный пожар, вспыхнувший в садоводствах в Братском районе, унес жизнь 75-летнего мужчины. Его тело было найдено в СНТ «Локомотив». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
— По факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», — рассказали в Следственном комитете региона. — Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося, будут назначены все необходимые экспертизы.
Напомним, пожар разгорелся сразу в нескольких садоводствах под городом Вихоревка в Братском районе 6 мая. Сильный ветер и сухая погода способствовали тому, что огонь с дач перекинулся и на жилые дома в самом городе. В Вихоревку были переброшены пожарные-десантники из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска — подробности. Из садоводств дачников эвакуировали. Одна из женщин сильно пострадала.
Сгорело 188 построек
К двум часам ночи 7 мая пламя удалось взять в кольцо. По предварительным данным, огонь уничтожил или повредил 188 строений.
— На территории садового товарищества «Алюминщик» пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозпостроек, — перечисляют в МЧС России. — В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» от огня пострадали 108 строений, а в садовых товариществах «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» огнем повреждены 50 зданий. В городе Вихоревка от огня пострадали 15 строений, часть из них — жилые дома.
К пяти часам утра 7 мая пожарным удалось справиться с открытым горением в садовом товариществе «Алюминщик» и городе Вихоревка. Сейчас там проводится разборка конструкций и пролив. Продолжается борьба с огнем в таких СНТ, как «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» в районе города Вихоревка, «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35 километра трассы «Тулун-Братск».
— Поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба, — говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан — нужно установить точное число пострадавших и ущерб.
Также в Братский район выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить точные причины трагедии.