В огне погиб 75-летний мужчина. В Иркутской области 7 мая продолжают тушить загоревшиеся дачи

Напомним, пожар разгорелся сразу в нескольких садоводствах под городом Вихоревка в Братском районе 6 мая. Сильный ветер и сухая погода способствовали тому, что огонь с дач перекинулся и на жилые дома в самом городе. В Вихоревку были переброшены пожарные-десантники из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска — подробности. Из садоводств дачников эвакуировали. Одна из женщин сильно пострадала.