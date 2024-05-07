Жителя Иркутска осудили за контрабанду леса на 10 миллионов рублей

Жителю Приангарья инкриминировали, в частности, покупку и сбыт незаконно заготовленной древесины, легализацию имущества, приобретенного преступным путем, и контрабанду леса, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Доказано, что в 2018—2021 годах иркутянин в составе организованной группы скупал древесину, совершал фиктивные сделки, использовал липовые документы и подставные фирмы. В результате незаконно ушли на экспорт шесть тысяч кубометров леса на сумму свыше 10 миллионов рублей.
Суд назначил контрабандисту наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.