Жителя Иркутска осудили за контрабанду леса на 10 миллионов рублей

Доказано, что в 2018—2021 годах иркутянин в составе организованной группы скупал древесину, совершал фиктивные сделки, использовал липовые документы и подставные фирмы. В результате незаконно ушли на экспорт шесть тысяч кубометров леса на сумму свыше 10 миллионов рублей.