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Жителя Иркутска осудили за контрабанду леса на 10 миллионов рублей

Четыре статьи УК фигурируют в уголовном деле сибиряка, погоревшего на контрабанде стратегически важных ресурсов. Ленинский районный суд столицы Иркутской области приговорил его к колонии строгого режима.

Источник: Reuters

Жителю Приангарья инкриминировали, в частности, покупку и сбыт незаконно заготовленной древесины, легализацию имущества, приобретенного преступным путем, и контрабанду леса, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Доказано, что в 2018—2021 годах иркутянин в составе организованной группы скупал древесину, совершал фиктивные сделки, использовал липовые документы и подставные фирмы. В результате незаконно ушли на экспорт шесть тысяч кубометров леса на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Суд назначил контрабандисту наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.