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Врачи выявили «скрытого убийцу» в организме пострадавшей в ДТП омички

В минувший понедельник, 6 мая 2024 года, Минздрав России обнародовал информацию о спасении омички, пострадавшей в ДТП, врачами ГКБ № 1 им. Кабанова.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что медикам удалось выявить у женщины скрытое кровотечение, которое при промедлении могло привести к тяжким последствиям.

Заявляется, что при поступлении состояние пациентки оценивалось как средней тяжести: в анамнезе указывались ушибы нескольких ребер и травма головы. Однако по данным федерального Минздрава, эти данные помогла скорректировать проведенная компьютерная томография.

«Обследование позволило диагностировать опасное внутрибрюшное кровотечение. Врачи приняли решение о необходимости операции. Женщине зашили разрывы и остановили опасное внутрибрюшное кровотечение», — обозначено в официальном сообщении Минздрава РФ.

Уточняется, что постоперационное состояние омички позволило выписать ее спустя 12 дней с момента поступления с дальнейшей реабилитацией на дому.

здоровье