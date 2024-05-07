Врачи выявили «скрытого убийцу» в организме пострадавшей в ДТП омички

Уточняется, что медикам удалось выявить у женщины скрытое кровотечение, которое при промедлении могло привести к тяжким последствиям.
Заявляется, что при поступлении состояние пациентки оценивалось как средней тяжести: в анамнезе указывались ушибы нескольких ребер и травма головы. Однако по данным федерального Минздрава, эти данные помогла скорректировать проведенная компьютерная томография.
«Обследование позволило диагностировать опасное внутрибрюшное кровотечение. Врачи приняли решение о необходимости операции. Женщине зашили разрывы и остановили опасное внутрибрюшное кровотечение», — обозначено в официальном сообщении Минздрава РФ.
Уточняется, что постоперационное состояние омички позволило выписать ее спустя 12 дней с момента поступления с дальнейшей реабилитацией на дому.