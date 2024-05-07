Лишился автомобиля и свободы за вождение в пьяном виде житель Хабаровска

В Хабаровске местный житель лишился своего автомобиля по решению суда. 26-летнего мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея предыдущую судимость за аналогичное преступление. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В феврале обвиняемый, уже имея судимость за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль «Тойота-Лэнд-Крузер-Прадо» в пьяном виде. Его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.
— Суд вынес решение о наказании в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в колонии-поселении, а также лишения права управления транспортными средствами на срок трех лет, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Автомобиль был конфискован в пользу государства. Обвинение было поддержано прокуратурой Индустриального района Хабаровска.