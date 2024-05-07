Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишился автомобиля и свободы за вождение в пьяном виде житель Хабаровска

Мужчина отправится в колонию-поселении на девять месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске местный житель лишился своего автомобиля по решению суда. 26-летнего мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея предыдущую судимость за аналогичное преступление. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В феврале обвиняемый, уже имея судимость за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль «Тойота-Лэнд-Крузер-Прадо» в пьяном виде. Его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

— Суд вынес решение о наказании в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в колонии-поселении, а также лишения права управления транспортными средствами на срок трех лет, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Автомобиль был конфискован в пользу государства. Обвинение было поддержано прокуратурой Индустриального района Хабаровска.

ГИБДД