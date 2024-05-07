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В Омске задержали пьяную женщину, напавшую в кафе на ребенка

За мальчика заступился отец.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские задержали пьяную омичку, которая схватила чужого ребёнка за шею.

В социальных сетях появилось видео, снятое в ресторане общественного питания торгового центра «Амурский». Посетители стали свидетелями непродолжительной драки между пьяной женщиной и отцом мальчика. Омичка подошла к чужому ребёнку, схватив его за шею. За сына вступился отец — одним ударом он отправил пьяную женщину в нокдаун. После этого к ней подбежал сын, пытаясь её поднять.

По словам очевидцев, женщина пила крепкие спиртные напитки, которые принесла с собой. Рядом с ней был сын, который просил её не пить, но она игнорировала просьбы своего ребёнка. После инцидента десятилетнего сына пьяной омички забрал отец. Очевидцы вызвали полицию. Полицейские составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщает TOP24.