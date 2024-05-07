Верховный суд Башкирии изменил приговор экс-сотруднику УФСИН.

Стерлитамакский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года.