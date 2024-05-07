Верховный суд Башкирии изменил приговор экс-сотруднику УФСИН.

Верховный суд Башкортостана изменил приговор бывшему сотруднику УФСИН, осужденному за совершение преступлений по статьям «получение взятки» и «превышение должностных полномочий».
По информации объединенной пресс-службы судов РБ, в июне 2023 года старший инженер исправительной колонии УФСИН по РБ получил взятку на сумму в 43 тысячи рублей от осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы. Деньги он получил за получил за пронос на режимную территорию ИК запрещенных предметов — продуктов питания и алкоголя.
Стерлитамакский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года.
Судебная коллегия по уголовным делам ВС РБ приняла решение взыскать с осужденного в доход государства более 43 тысячи рублей, а также лишила специально звания «лейтенант внутренней службы». В остальном приговор оставили без изменения.