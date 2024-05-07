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За неделю в Приморье на рабочем месте погибли пять человек

Кроме того, зарегистрирован еще один несчастный случай.

Источник: PrimaMedia.ru

В Федерацию профсоюзов Приморского края на минувшей неделе поступили сведения о пяти смертях и одном тяжелом несчастном случае на производстве, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по имеющимся данным, 65-летний рабочий, трудившийся на предприятии «Содержание городских территорий», скончался после того как потерял сознание. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

В результате самопроизвольного падения дерева 53-летний рабочий компании «Гранит» получил смертельные травмы головы и шеи.

51-летний разнорабочий предприятия ИП Исакова Т. Ю. (фирма занимается строительно-монтажными работами) был найден в высоковольтном трансформаторном помещении без признаков жизни.

Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею пожарной охраны, 53-летний пожарный из Владивостокского отряда Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ почувствовал себя плохо и был доставлен в поликлинику РЖД, где скончался.

70-летний моторист «Судоходной компании “АЗИЯ” был обнаружен рядом с каютой без признаков жизни.

48-летний электромонтер 4 разряда «Владивостокского предприятия электрических сетей» получил ожоги рук и лица во время работы в трансформаторной подстанции.

В ведомстве уточнили, что в расследовании данных происшествий участвуют представители профсоюзов Приморья.

несчастный случай