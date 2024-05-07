За неделю в Приморье на рабочем месте погибли пять человек

В Федерацию профсоюзов Приморского края на минувшей неделе поступили сведения о пяти смертях и одном тяжелом несчастном случае на производстве, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, по имеющимся данным, 65-летний рабочий, трудившийся на предприятии «Содержание городских территорий», скончался после того как потерял сознание. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.
В результате самопроизвольного падения дерева 53-летний рабочий компании «Гранит» получил смертельные травмы головы и шеи.
51-летний разнорабочий предприятия ИП Исакова Т. Ю. (фирма занимается строительно-монтажными работами) был найден в высоковольтном трансформаторном помещении без признаков жизни.
Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею пожарной охраны, 53-летний пожарный из Владивостокского отряда Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ почувствовал себя плохо и был доставлен в поликлинику РЖД, где скончался.
70-летний моторист «Судоходной компании “АЗИЯ” был обнаружен рядом с каютой без признаков жизни.
48-летний электромонтер 4 разряда «Владивостокского предприятия электрических сетей» получил ожоги рук и лица во время работы в трансформаторной подстанции.
В ведомстве уточнили, что в расследовании данных происшествий участвуют представители профсоюзов Приморья.