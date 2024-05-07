За неделю в Приморье на рабочем месте погибли пять человек

Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею пожарной охраны, 53-летний пожарный из Владивостокского отряда Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ почувствовал себя плохо и был доставлен в поликлинику РЖД, где скончался.