В Уфе зафиксировали 87 повреждений кровли и деревьев из-за штормового ветра

К слову, всего в республике штормовой ветер стал причиной в общей сложности 251 происшествия. Больше всего обращений в Систему-112 поступило от жителей Уфы, Уфимского, Иглинского и Чишминского районов. Так, в поселке Старые Турбаслы спортзал школы остался без кровли, а в Деме по тротуару скользили упавшие остановочные конструкции.