В Уфе зафиксировали 87 повреждений кровли и деревьев из-за штормового ветра. Падения поврежденных веток и сооружений отмечены во всех районах города, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
По данным ведомства, к концу 6 мая из-за обрушений пострадала 1 женщина, после оказания помощи она была отпущена домой. Также механические повреждения получили 17 автомобилей.
К слову, всего в республике штормовой ветер стал причиной в общей сложности 251 происшествия. Больше всего обращений в Систему-112 поступило от жителей Уфы, Уфимского, Иглинского и Чишминского районов. Так, в поселке Старые Турбаслы спортзал школы остался без кровли, а в Деме по тротуару скользили упавшие остановочные конструкции.