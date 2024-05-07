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Водитель грузовика скончался в ДТП в пригороде Владивостока

В Приморье произошла смертельная авария с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

Столкновение двух автомобилей зафиксировали в районе улицы Бирюзовая, 1а, в поселке Трудовое в пригороде Владивостока. Водитель Isuzu Elf не выдержал дистанцию и скончался, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, рулевой врезался в Nissan Atlas и отскочил в леерное ограждение. Оба грузовика примерно одной «весовой категории», однако «Атлас» практически не пострадал. А вот от «Эльфа» практически не осталось живого места. Его корпус разбит, кабина водителя раскурочена. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

О состоянии второго рулевого не сообщается. На месте происшествия работают специалисты: полицейские и медики. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала о ДТП с неадекватным водителем, который может попасть за решетку. Он водил без прав и при этом превышал скоростной режим.