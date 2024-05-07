Водитель грузовика скончался в ДТП в пригороде Владивостока

Столкновение двух автомобилей зафиксировали в районе улицы Бирюзовая, 1а, в поселке Трудовое в пригороде Владивостока. Водитель Isuzu Elf не выдержал дистанцию и скончался, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, рулевой врезался в Nissan Atlas и отскочил в леерное ограждение. Оба грузовика примерно одной «весовой категории», однако «Атлас» практически не пострадал. А вот от «Эльфа» практически не осталось живого места. Его корпус разбит, кабина водителя раскурочена. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
О состоянии второго рулевого не сообщается. На месте происшествия работают специалисты: полицейские и медики. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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