Водитель грузовика скончался в ДТП в пригороде Владивостока

По словам очевидцев, рулевой врезался в Nissan Atlas и отскочил в леерное ограждение. Оба грузовика примерно одной «весовой категории», однако «Атлас» практически не пострадал. А вот от «Эльфа» практически не осталось живого места. Его корпус разбит, кабина водителя раскурочена. Мужчина скончался на месте от полученных травм.