Мошенники начали предлагать омичам заменить медицинские полисы

Аферисты начали звонить омичам от имени страховых компаний.
Мошенники сообщают, что у полиса обязательного медицинского страхования якобы истекает срок годности и надо выпустить новый — электронный. Для этого людям предлагают установить фейковое приложение Минздрава. А уже с помощью него аферисты получают доступ к телефону — поддельное приложение содержит вирус.
«Если кто-то связался с вами по поводу полиса обязательного медицинского страхования, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе», — пояснила замуправляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Кроме того она напомнила, что для граждан РФ такие полисы действуют бессрочно. В замене бумажных или пластиковых документов на электронные необходимости нет.
В то же время через портал Госуслуги можно выпустить себе цифровой полис самостоятельно. Это бесплатно.