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Мошенники начали предлагать омичам заменить медицинские полисы

О новой схеме мошенничества рассказали в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Источник: МК.RU Омск

Аферисты начали звонить омичам от имени страховых компаний.

Мошенники сообщают, что у полиса обязательного медицинского страхования якобы истекает срок годности и надо выпустить новый — электронный. Для этого людям предлагают установить фейковое приложение Минздрава. А уже с помощью него аферисты получают доступ к телефону — поддельное приложение содержит вирус.

«Если кто-то связался с вами по поводу полиса обязательного медицинского страхования, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе», — пояснила замуправляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Кроме того она напомнила, что для граждан РФ такие полисы действуют бессрочно. В замене бумажных или пластиковых документов на электронные необходимости нет.

В то же время через портал Госуслуги можно выпустить себе цифровой полис самостоятельно. Это бесплатно.