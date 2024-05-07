Мошенники начали предлагать омичам заменить медицинские полисы

Мошенники сообщают, что у полиса обязательного медицинского страхования якобы истекает срок годности и надо выпустить новый — электронный. Для этого людям предлагают установить фейковое приложение Минздрава. А уже с помощью него аферисты получают доступ к телефону — поддельное приложение содержит вирус.