Река выходит из берегов: в Омской области затопило ещё один район

Ранее стало известно, что эвакуацию объявили в Усть-Ишимском районе. Вода в реке Ишим на севере региона продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. Местных жителей поместили в пункты временного проживания, а также организовали сухой и охраняемый склад для вещей.