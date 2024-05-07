Река выходит из берегов: в Омской области затопило ещё один район

В регионе паводок начался в Муромцевском районе. Как сообщил глава района Вячеслав Девятериков, уровень воды в реке Тара поднимается ежедневно на пять см. Сегодня, 7 мая, он составляет 721 см.
«В ряде населённых пунктов, а именно райцентр Муромцево, село Низовое и деревня Льнозавод, подтоплено восемь приусадебных участков», — рассказал Девятериков.
В селе Низовое вода зашла в подполья, а внутрь домов ещё нет. Одну пожилую жительницу эвакуировали в местную больницу, остальные отказались от эвакуации. Домашних животных перевели на соседние участки возвышенности.
Ранее стало известно, что эвакуацию объявили в Усть-Ишимском районе. Вода в реке Ишим на севере региона продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. Местных жителей поместили в пункты временного проживания, а также организовали сухой и охраняемый склад для вещей.