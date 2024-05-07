Культурное наследие Владивостока под угрозой из-за обрушения габионов

Недавно возведенная подпорная стена из габионов у жилого комплекса «Нобель» рухнула практически на здание, являющееся частью культурного наследия города — дом вице-адмирала Греве. В социальных сетях люди обсуждают, как могла создасться такая ситуация, учитывая запрет на строительные работы в пятиметровой зоне исторических построек, и задают вопросы о работе контролирующих органов.