Хотел заработать денег: в Башкирии 16-летнему подростку грозит до 20 лет колонии.

Сибайский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Баймака по обвинению в совершении преступлений по статьям «покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере».
По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом в интернете. В феврале 2024 года, находясь на территории Сибая, он получил от сообщника через тайник-закладку партию наркотических средств, которую в последующем должен был реализовать также через потайные места. Однако до конца осуществить задуманное не успел, так как его задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у несовершеннолетнего изъято 16 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 25 грамм и мобильный телефон, в котором обнаружена фотография с указанием местонахождения тайника-закладки и координатами. Позже там был обнаружен и изъят наркотик растительного происхождения.
Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Уважаемые родители и опекуны, разъясните детям об опасности такого незаконного заработка и влекущих последствиях. Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет», — обратились к гражданам в региональном следственном управлении.