Хотел заработать денег: в Башкирии 16-летнему подростку грозит до 20 лет колонии.

По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом в интернете. В феврале 2024 года, находясь на территории Сибая, он получил от сообщника через тайник-закладку партию наркотических средств, которую в последующем должен был реализовать также через потайные места. Однако до конца осуществить задуманное не успел, так как его задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у несовершеннолетнего изъято 16 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 25 грамм и мобильный телефон, в котором обнаружена фотография с указанием местонахождения тайника-закладки и координатами. Позже там был обнаружен и изъят наркотик растительного происхождения.