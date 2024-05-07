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В Новосибирской области пропала пенсионерка в сиреневых галошах

В Новосибирской области ищут пропавшую 64-летнюю Любовь Васильевну Кандалову. Об этом рассказали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «Вконтакте».

Источник: Соцсети

Волонтеры уточняют, что женщина пропала 6 мая в селе Кольцовка Каргатского района. С того дня о ее местонахождении ничего не известно. На связь сибирячка не выходит.

Приметы пропавшей пенсионерки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения женщина была одета в сине-белую ветровку с капюшоном, черные брюки и сиреневые утепленные галоши.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Кандаловой, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8 (800) 700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропавшего на красном тракторе мужчину нашли мёртвым. Редакция также писала о том, что мёртвую студентку обнаружили под окнами общежития в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.