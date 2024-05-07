В Новосибирской области пропала пенсионерка в сиреневых галошах

Волонтеры уточняют, что женщина пропала 6 мая в селе Кольцовка Каргатского района. С того дня о ее местонахождении ничего не известно. На связь сибирячка не выходит.
Приметы пропавшей пенсионерки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.
В день исчезновения женщина была одета в сине-белую ветровку с капюшоном, черные брюки и сиреневые утепленные галоши.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Кандаловой, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов:
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропавшего на красном тракторе мужчину нашли мёртвым. Редакция также писала о том, что мёртвую студентку обнаружили под окнами общежития в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.