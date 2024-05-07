В Ачинском районе две женщины отправились за черемшой и заблудились в лесу

Вечером 6 мая в районе поселка Тарутино Ачинского района заблудились две женщины, которые ушли в лес за черемшой. Как рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», сборщицы два часа блуждали по тайге, а затем позвонили в 112.