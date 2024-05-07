В Ачинском районе две женщины отправились за черемшой и заблудились в лесу

Вечером 6 мая в районе поселка Тарутино Ачинского района заблудились две женщины, которые ушли в лес за черемшой. Как рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», сборщицы два часа блуждали по тайге, а затем позвонили в 112.
На поиски отправились специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения, сотрудники полиции и волонтеры. Кроме того, с красноярского аэродрома вылетел экипаж вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Женщинам дали указание развести дымный костер. В это время добровольцы «ЛизаАлерт» согласовали с ГИБДД перекрытие автодороги для посадки борта.
— К счастью, потерявшихся быстро обнаружили с воздуха и эвакуировали. Вертолет благополучно сел на федеральную трассу, и женщин передали спасателям, полиции и волонтерам, — добавили волонтеры.
Спасатели Красноярского края напоминают, что если вы направляетесь в лес, то обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода и предполагаемом времени возвращения.