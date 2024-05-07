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«Протараненное авто сбило двух дорожников». Дорожные рабочие и женщина пострадали в жесткой аварии под Минском

Под Минском два рабочих и пассажирка пострадали в ДТП с машиной дорожной службы.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Под Минском на месте проведения дорожных работ произошла жесткая авария, сообщили в УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 6 мая на 14 километре автомагистрали Р-1 направлением Минск-Дзержинск. Около 15.30 часов 32-летний житель Фаниполя за рулем «ГАЗ А21Р32» не справился с управлением и на скорости врезался в стоящий в полосе движения автомобиль дорожной службы.

Протараненный автомобиль ДЭУ — 60 «ГАЗ 33023» с прицепом, который стоял в месте проведения дорожных работ, наехал на двух находящихся перед ним мужчин, 37- и 38-летнего работников организации.

Оба дорожника получили телесные повреждения. Также в ДТП пострадала пассажир автомобиля «ГАЗ А22Р32».