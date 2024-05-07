«Протараненное авто сбило двух дорожников». Дорожные рабочие и женщина пострадали в жесткой аварии под Минском

ДТП произошло 6 мая на 14 километре автомагистрали Р-1 направлением Минск-Дзержинск. Около 15.30 часов 32-летний житель Фаниполя за рулем «ГАЗ А21Р32» не справился с управлением и на скорости врезался в стоящий в полосе движения автомобиль дорожной службы.