12 человек эвакуировались из-за пожара в челябинской многоэтажке

12 жильцов эвакуировались из-за пожара в доме на улице Косарева в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Сообщение о возгорании в девятиэтажке коридорного типа поступило в экстренные службы ночью 7 мая. Пламя вспыхнуло на заваленном вещами общем балконе восьмого этажа. Пожарным пришлось вскрывать железную дверь, которая вела в «карман», чтобы потушить огонь.
«По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.