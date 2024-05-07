Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 человек эвакуировались из-за пожара в челябинской многоэтажке

Загорелись вещи на балконе.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

12 жильцов эвакуировались из-за пожара в доме на улице Косарева в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании в девятиэтажке коридорного типа поступило в экстренные службы ночью 7 мая. Пламя вспыхнуло на заваленном вещами общем балконе восьмого этажа. Пожарным пришлось вскрывать железную дверь, которая вела в «карман», чтобы потушить огонь.

«По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

пожары