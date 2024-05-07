12 человек эвакуировались из-за пожара в челябинской многоэтажке

Сообщение о возгорании в девятиэтажке коридорного типа поступило в экстренные службы ночью 7 мая. Пламя вспыхнуло на заваленном вещами общем балконе восьмого этажа. Пожарным пришлось вскрывать железную дверь, которая вела в «карман», чтобы потушить огонь.